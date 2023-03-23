Март, 22 в 23:37

Страны-члены НАТО все же могут предоставить Украине истребители F-16 или другую авиацию западного образца.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Guardian.

Столтенберг считает, что Запад предоставил достаточно военной техники, включая танки, боевые машины и реактивную артиллерию, “чтобы украинцы смогли вернуть территорию и освободить все больше и больше земель”, захваченных Россией после вторжения в феврале 2022 года.

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Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы “позволить украинцам начать наступление и вернуть территорию”, хотя, по его словам, НАТО не является стороной конфликта, и члены альянса сами принимают решение о предоставлении оружия и оставляют расчеты на поле боя командирам Украины.

Но глава НАТО не исключил, что страны-члены пойдут дальше и направят F-16 или другие западные истребители в Украину, после эмоционального призыва “крылья для свободы”, с которым в феврале выступил президент Владимир Зеленский.

В этом месяце Польша и Словакия согласились предоставить 17 самолетов МиГ-29 советского образца, но общее количество имеющихся самолетов невелико.

— Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей, — сказал Столтенберг, подчеркнув, что, несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена от истребителей американского производства, “никаких решений по F-16 не принято”.

По мнению генсека НАТО, у президента России Владимира Путина нет ближайших планов по установлению мира в Украине, поэтому Западу следует приготовиться к тому, что Киев еще долгое время будет получать вооружение в помощь.

Ожесточенные бои, в настоящее время сосредоточенные вокруг Бахмута, показывают, что Россия готова “просто бросить тысячи и тысячи дополнительных войск, нести многочисленные потери ради минимальных достижений”, сказал глава НАТО.

— Президент Путин не планирует мир, он планирует больше войны, — продолжил Столтенберг.

Он добавил, что Россия наращивает военно-промышленное производство и “обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия”.

В результате США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени.

— Необходимость в этом сохранится, потому что это война на истощение; речь идет о промышленном потенциале для поддержания поддержки, — сказал генеральный секретарь.

В настоящее время боевые действия настолько интенсивны, что использование Украиной артиллерийских снарядов — от 4 тыс. до 7 тыс. в день против 20 тыс. у России — опережает западное производство.

— Текущий уровень расходов на боеприпасы превышает текущий уровень производства, — сказал Столтенберг, хотя новые контракты означают, что ситуация меняется, отмечает The Guardian.

Ранее на этой неделе члены ЕС согласились поставить Украине миллион снарядов, которых хватит примерно на шесть месяцев. Но перед началом саммита, который, как ожидается, станет последним для Столтенберга, генсек сказал, что хочет, чтобы члены НАТО были готовы потратить больше средств, чтобы остановить вторжение России.

В ежегодном докладе НАТО, опубликованном 21 марта, признается, что только семь из 30 стран-членов — США, Великобритания, Польша, Греция и страны Балтии — выполнили текущий целевой показатель расходов на оборону в размере 2% от ВВП в 2022 году. Франция с 1,89% и Германия с 1,49% не достигли этого показателя, хотя обе страны взяли на себя обязательства по его увеличению.

— На нашем саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники согласятся с более амбициозным новым обязательством по инвестициям в оборону, при котором 2% ВВП как минимум будут инвестироваться в нашу оборону, — сказал Столтенберг во время публикации отчета, и инсайдеры подчеркнули, что он ожидает согласия всех членов.

Не менее важно, сказал глава НАТО, отговорить Китай от поставок оружия России, которая также испытывает нехватку ключевых боеприпасов. Китай, чей лидер Си Цзиньпин посетил Москву в начале недели, был предупрежден членами НАТО о “последствиях”, если он будет поставлять смертоносную помощь Москве.

Серьезные усилия Китая выступить в качестве посредника в конфликте должны сопровождаться попыткой “понять перспективы Украины”, сказал глава НАТО, и “напрямую взаимодействовать с президентом Зеленским”. Но приветствуя любую мирную инициативу, он посетовал на то, что Пекин до сих пор не осудил российское вторжение.

После почти девяти лет работы на этом посту Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, заявил, что он точно уйдет в октябре, поскольку срок его полномочий продлевался три раза.