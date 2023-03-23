Март, 23 в 13:48

Украина направила Финляндии официальный запрос по истребителям F/A-18 Hornet. Киев хочет обсудить возможность поставки этих боевых самолетов.

Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, Киев направил запрос на трехсторонние переговоры по истребителям Hornet между Финляндией, Украиной и США. Соединенные Штаты должны быть привлечены как страна-производитель этих самолетов (для их гипотетической поставки потребуется согласие Вашингтона).

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Запрос поступил в Министерство обороны Финляндии. Просьба об обсуждении поставки самолетов стала реакцией на заявление премьера Финляндии Санны Марин, которая допустила такую возможность.

– Запрос поступил вскоре после того, как премьер-министр Санна Марин обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи стране истребителей Hornet, – пишет издание.

Во время визита в Киев в начале марта Марин заявила, что Финляндия могла бы рассмотреть предоставление Украине истребителей F/A-18 Hornet. Речь идет о самолетах, которые страна планирует вывести из эксплуатации в ближайшие несколько лет и заменить их новыми американскими истребителями F-35.

Первая партия Hornet будет выведена из эксплуатации в Финляндии не ранее чем через два-три года.

После заявления премьера президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что передача истребителей Hornet для Украины пока не обсуждался. А министр обороны Финляндии Антти Кайкконен отметил, что удивлен заявлением Марин.

Впоследствии премьер объяснила, что имела в виду возможность обсуждения предоставления самолетов, а не саму поставку как свершившийся факт.

– Я сказала президенту Зеленскому, что мы можем обсудить этот вопрос, но никаких обещаний не было. Я также сообщила, что Финляндия приняла решение о приобретении новых истребителей, и мы можем вместе с руководством государства обсудить использование списанной техники, учитывая наше геополитическое расположение, – говорится в комментарии Санны Марин, который получила газета Helsingin Sanomat.

В настоящее время Финляндия имеет на вооружении 62 истребителя F/A-18 Hornet. Самолеты начнут выводить из эксплуатации с 2025 года.

F/A-18 Hornet – это американский палубный истребитель-бомбардировщик, созданный в 1970-х годах. Он является боевым самолетом ВМС США, а также находится на вооружении ряда стран Европы и Азии.

Истребитель развивает скорость до почти 2 тыс. км/ч, имеет на вооружении пушку, способен запускать бомбы и крылатые ракеты.

Источник: Helsingin Sanomat