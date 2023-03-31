Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины – глава Минобороны

Март, 31 в 18:55

Правительство Словакии намерено увеличить производство боеприпасов и артиллерийских снарядов, которые необходимы воинам Вооруженных сил Украины для обороны от российской армии.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь. По его словам, страна теперь возьмет на себя ключевую роль в производстве боеприпасов для Украины.

— Мы осуществляем конкретные шаги по увеличению в пять раз производства 155-мм боеприпасов на наших предприятиях, — отметил глава Минобороны Словакии.

Министр обороны Словакии надеется оценить во время своего визита в Украину, как предыдущие поставки оружия зарекомендовали себя в бою. Кстати, 155-мм снаряды являются стандартными боеприпасами для артиллерии НАТО и пользуются большим спросом.

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Словакия неоднократно передавала Украине необходимое вооружение, в частности, ЗРК Куб, первый из 13 обещанных советских истребителей МиГ-29, зенитно-ракетный комплекс С-300, 30 боевых машин пехоты БМП-1, самоходные гаубицы Zuzana и прочее.