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Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины – глава Минобороны

Юля Захарченко, редактор ленты
Словаччина прапор
Фото: Depositphotos

Правительство Словакии намерено увеличить производство боеприпасов и артиллерийских снарядов, которые необходимы воинам Вооруженных сил Украины для обороны от российской армии.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь. По его словам, страна теперь возьмет на себя ключевую роль в производстве боеприпасов для Украины.

— Мы осуществляем конкретные шаги по увеличению в пять раз производства 155-мм боеприпасов на наших предприятиях, — отметил глава Минобороны Словакии.

Министр обороны Словакии надеется оценить во время своего визита в Украину, как предыдущие поставки оружия зарекомендовали себя в бою. Кстати, 155-мм снаряды являются стандартными боеприпасами для артиллерии НАТО и пользуются большим спросом.

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