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Факты / Україна

Правительство Северной Македонии одобрило передачу Украине боевых вертолетов

Валентина Чорна, редактор ленты
російський гвинтокрил Мі-24
Фото: Depositphotos

Вечером 29 марта правительство Северной Македонии приняло решение передать Украине боевые вертолеты.

Об этом сообщает местное издание Fokus.

— Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче авиации (вертолетов) между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло соответствующий протокол, — заявил правительство в Скопье.

В решении не указан тип вертолетов, однако глава македонского Минобороны Славянка Петровская ранее говорила о намерении передать Украине вертолеты Ми-24, которые Скопье приобрело у Киева в 2001 году.

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Министр подчеркнула, что это решение не повлияет на боеспособность армии Северной Македонии.

Из 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17, имеющихся в стране, на сегодняшний день используют только по две машины каждого типа.

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