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РФ пытается восстановить в Европе шпионскую сеть — Politico

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Шпигуни РФ
Фото: Depositphotos

После массовой высылки российских разведчиков, которые работали в Европе под дипломатическим прикрытием, Кремль пытается восстановить шпионскую сеть, чтобы мониторить производство и поставки западных вооружений в Украину, пишет Politico.

По данным издания, с момента вторжения в Украину из Европы, в частности из Франции, Бельгии и Германии, высланы более 400 российских разведчиков, что резко ограничило возможности Кремля для шпионажа.

Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что важной мишенью для россиян является сбор информации о критической инфраструктуре Европы, а приоритетом — мониторинг “производства и поставок западных вооружений в Украину”, поэтому РФ вербует людей везде, где только может.

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— Российская военная разведка регулярно собирает тактическую и оперативную разведывательную информацию о военной и гражданской стратегической инфраструктуре в Литве и соседних с Россией странах: от воинских частей до энергетической инфраструктуры, — уточнил он.

В целом серия арестов по всей Европе, как отмечает Politico, безусловно свидетельствует о решимости России собрать как можно больше информации об оборонных объектах и военных планах НАТО.

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В марте координатор польских спецслужб, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил, что российские шпионы, которых разоблачили в Польше, отслеживали поставки оружия для Украины и готовили диверсии, чтобы все сорвать.

Источник: Politico
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