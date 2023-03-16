Шпионы РФ в Польше отслеживали поставки оружия для Украины и готовили диверсии, чтобы все сорвать

Март, 16 в 21:59

Российские шпионы, которых разоблачили в Польше, отслеживали поставки оружия для Украины и готовили диверсии, чтобы все сорвать.

Об этом рассказал координатор польских спецслужб, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

— Материалы следствия указывают, что группа проводила мониторинг железнодорожных путей. Среди ее задач было распознавание, мониторинг и документирование транспорта с вооружением для Украины. Задержанные готовили также диверсионные действия с целью парализовать поставки оборудования, оружия и другой помощи Украине, — сказал он.

По словам Каминского, мониторинг и передачу информации осуществляли через скрытые камеры и GPS-передатчики. Последние устанавливали непосредственно на транспорт, которым перевозили вооружение и другие виды помощи для Украины.

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Ранее местное издание RMF24 утверждало, что спецслужбы обнаружили десятки скрытых камер. Все они были установлены в Подкарпатском воеводстве — возле аэропорта Яшьонка вблизи Жешува.

Журналисты отмечают, что это главный логистический узел, через который западное вооружение и амуниция поставляется в Украину.

— Задержанные могли готовить диверсионные действия, а также передавать в Россию информацию о конвоях. Это помогло бы в наведении ракетного удара уже на территории Украины, — цитирует Polsat специалиста по вопросам безопасности, профессора Даниэля Бочковского.

Всего сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (АВБ) задержали девять иностранцев, которых подозревают в работе на российские спецслужбы.

Шестерых из них суд уже арестовал, еще троих, как надеются силовики, отправят под арест в ближайшее время.

Фото: Минобороны Польщи