Угроза была реальной: В Минобороны Польши подтвердили раскрытие шпионской сети РФ

Март, 16 в 12:47

Министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что офицеры Агентства внутренней безопасности ликвидировали в стране шпионскую сеть, которая действовала в пользу РФ.

Об этом он сказал в эфире Polskie Radio.

На вопрос, существовала ли угроза для критической инфраструктуры со стороны разоблаченной шпионской сети, министр ответил утвердительно.

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— Конечно, это была шпионская группа, они собирали информацию в пользу тех, кто напал на Украину, совершал военные преступления, угроза была реальной, — сказал он.

Блащак отметил, что “если мы имеем дело со шпионской сетью, то, конечно, эти люди собирают информацию для какой-то конкретной цели”.

Он указал, что поскольку на Украину напала Россия, а на Польшу была совершена гибридная атака с территории Беларуси, “мы имеем дело с такой ситуацией, что эти люди действуют во вред нашей стране”.

— Нет никаких сомнений, что мы живем во время, когда Россия решила воссоздать свою империю. Она всегда была угрозой для Польши, независимо от того, была ли она белой, или красной, или теперь путинской, — добавил глава Минобороны.

Ранее в RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщили, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) разоблачило российскую шпионскую сеть, которая должна была осуществлять подготовку к диверсиям в стране.