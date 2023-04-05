Дуда надеется, что Украина получит дополнительные гарантии безопасности на саммите НАТО

Апрель, 05 в 15:18

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина может получить дополнительные гарантии безопасности во время саммита НАТО в Вильнюсе летом этого года.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Мы хотим получить на саммите НАТО в Вильнюсе дополнительные гарантии безопасности, которые будут поддержкой украинским воинам в борьбе против захватчиков. Надеемся, что такие гарантии для Украины мы сможем получить, — сказал он.

Дуда подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом ЕС и НАТО. Он также рассказал, что главной темой переговоров была безопасность.

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— Польша — третья страна по военной поддержке Украины. Мы передали более 300 танков, САУ Краб, другое оборудование, — сказал он.

По словам президента Польши, обсуждались также “исторические вопросы, которые являются ранами для многих семей”. По словам Дуды, между ним и Зеленским нет тем табу и они будут строить отношения, опираясь на честную политику памяти.

Дуда напомнил также, что Польша является крупнейшим экономическим партнером Украины, и выразил надежду, что “западное направление экономической активности Украины будет сохранено”.

5 апреля Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился с польским президентом Анджеем Дудой. В канцелярии польского президента сообщили, что Дуда отметил Зеленского высшей наградой Польши — орденом Белого Орла.