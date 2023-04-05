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Зеленский встретился с Дудой, президенту Украины вручили высшую награду Польши

Бедрак Виктория, редактор ленты
Зеленский встретился с Дудой, президенту Украины вручили высшую награду Польши

Сегодня, 5 апреля, в Варшаве прошла официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.

Об этом сообщает Офис президента.

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В канцелярии польского президента сообщили, что Дуда отметил Зеленского высшей наградой Польши — орденом Белого Орла.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский в Варшаве встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, также будет много встреч с представителями Сената и бизнеса, с польскими спасателями и волонтерами, с мэрами приграничных с Украиной городов и т. п.

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