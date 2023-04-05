Зеленский встретился с Дудой, президенту Украины вручили высшую награду Польши
Сегодня, 5 апреля, в Варшаве прошла официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.
Об этом сообщает Офис президента.
В канцелярии польского президента сообщили, что Дуда отметил Зеленского высшей наградой Польши — орденом Белого Орла.
Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский в Варшаве встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, также будет много встреч с представителями Сената и бизнеса, с польскими спасателями и волонтерами, с мэрами приграничных с Украиной городов и т. п.