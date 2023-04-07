Только транзит: Украина приостановит экспорт зерна в Польшу

Апрель, 07 в 19:12

Импорт украинского зерна в Польшу временно приостановят, чтобы смягчить влияние на цены. Через Польшу зерно будет идти транзитом.

Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства Роберт Телюс во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Николаем Сольским в Дорогуске на польско-украинской границе.

— Мы договорились ограничить и пока прекратить экспорт в Польшу. Транзит разрешен, но будет тщательно контролироваться обеими странами, чтобы украинское зерно не оставалось в Польше, — заявил Телус.

Экспорт украинского зерна в Польшу решили временно прекратить после того, как в Польше и Румынии протестовали аграрии из-за влияния импорта украинского зерна на цены.

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— Мы все понимаем, кто виноват в этой ситуации, но должны решить проблему. Поэтому Украина воздержится от экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу (до нового сезона), — сообщил Сольский.

В Румынии фермеры блокировали тракторами и грузовиками движение и пограничные пункты пропуска, призывая Еврокомиссию вмешаться. А в Польше фермеры угрожали сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

Из-за ряда логистических проблем большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем произведенное в ЕС, остается в центральноевропейских странах. Это приводит к падению цен и продаж для местных фермеров.

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5 апреля Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве заявил, что стороны нашли выход проблемы экспорта украинского зерна в Польшу.

Ранее правительства Польши и Румынии объявили о намерении попросить Еврокомиссию разработать механизмы, которые помогут избежать демпинга цен в ущерб местным фермерам.

Фото: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi