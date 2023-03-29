Польша введет ограничения на импорт украинского зерна

Март, 29 в 20:12

Польша ограничит наплыв украинского зерна в страну. Варшава не хочет, чтобы импорт дестабилизировал ситуацию на ее рынке.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Wprost.

– Мы готовы помочь, взять это зерно и экспортировать в Африку. Но мы не согласны, чтобы это зерно попало на наш рынок и дестабилизировало его. Я распорядился ввести правила, которые ограничат влияние украинского зерна на Польшу, – сказал он.

Польша уже направила письмо Еврокомиссии с просьбой принять “радикальные решения”. В то же время Варшава готова идти на конфликт по ограничению украинского экспорта.

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— Кризис настолько мощный, что сегодня мы рассматриваем и использование тех инструментов, на которые у нас нет согласия Еврокомиссии. Я говорю это прямо. В лучшем случае нас накажут позже, – заявил Моравецкий.

Отмечается, что правительство Польши готовится ввести субсидии для фермеров в размере 100-200 злотых ($23-46) за тонну на перевозку пшеницы и кукурузы в порты Балтии.