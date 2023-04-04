Польские фермеры угрожают сорвать визит Зеленского в Варшаву из-за украинского зерна

Апрель, 04 в 20:12

Польские фермеры угрожают сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. Аграрии недовольны тем, что их рынок заполонило украинское зерно.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Зеленский должен посетить столицу Польши в среду, 5 апреля, чтобы выразить благодарность за солидарность страны в войне с Россией. Но польские аграрии предупреждают, что могут выйти на улицы, чтобы “испортить” это событие.

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— Варшава должна все хорошо обдумать, — сказал глава Замойской ассоциации фермеров Марцин Собчук в интервью польскому новостному сайту Interia.

Он добавил, что ассоциация готова “испортить” визит, добавив, что “есть много идей, но об этом еще рано говорить”.

В рамках инициативы ЕС были отменены все тарифы и квоты на экспорт украинского зерна в 27 стран-членов ЕС, чтобы облегчить транзит продукта по всему миру, в частности в Африку, где российская блокада украинского экспорта была особенно ощутимой.

Однако зерно не удалось вывезти из некоторых восточных стран ЕС, в частности Польши, Венгрии и Румынии, что привело к падению цен в этих странах и вызвало возмущение в фермерских общинах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обратится к Еврокомиссии и странам-членам ЕС с просьбой возобновить барьеры для экспорта украинского зерна, но польские фермеры утверждают, что ничего не было сделано.

— Мы думали, что министр воспринимает нас серьезно, но оказалось, что это не так, — сказал Собчук.

Отмечается, что значительная часть украинского зерна осела в европейских странах, что и вызвало недовольство фермерских объединений.

В Польше зерно накапливается из-за нехватки транспортных мощностей для его вывоза. Конкретные инфраструктурные проблемы заключаются в том, что украинские грузовые поезда используют колею, отличную от колеи железных дорог ЕС, а также в необходимости приоритизировать импорт угля в Польшу после запрета на российский импорт.

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Польские фермеры все чаще жалуются на то, что страдают от импорта украинского зерна, который вырос до 2,45 млн тонн в 2022 году.

Недавно страны-члены ЕС одобрили выделение €56,3 млн на поддержку болгарских, польских и румынских фермеров, а польское Министерство сельского хозяйства объявило о компенсации. Однако эти деньги были названы “каплей в море”.

Ранее в этом месяце министра сельского хозяйства Польши Генрика Ковальчика забросали яйцами во время панельной дискуссии с комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским.

В то время как импорт зерна накапливается в Восточной Европе, украинский экспорт остается ниже почти на 18% до 36,9 млн тонн в год после российского вторжения и блокады ключевых портов, таких как Одесса, а также неравномерного соблюдения соглашения с Москвой о транзите.

18 марта стало известно, что зерновое соглашение, которое предусматривает экспорт агропродукции из портов Украины, удалось продлить еще на 120 дней. Украина продолжит экспортировать свою аграрную продукцию через три порта на Черном море.