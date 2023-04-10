США перехватывали планы РФ, в частности карты передвижения и цели для наведения — CNN

Апрель, 10 в 13:49

Масштабная утечка документов Пентагона свидетельствует о том, что американские спецслужбы разоблачили планы оккупантов благодаря перехваченным коммуникациям.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что значительная часть информации о России была собрана с помощью перехваченных сообщений, что вызывает беспокойство, что россияне могут изменить свои методы общения, чтобы лучше скрыть свои планы.

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Под угрозой также могут оказаться человеческие источники, в частности карты передвижения российских войск и их возможностей, которые частично получены из конфиденциальных источников. В США опасаются, что эти ресурсы могут оказаться в опасности.

Документы свидетельствуют, что США смогли перехватить российские планы нацеливания, когда и какие именно теплоэлектростанции, электрические подстанции и железнодорожные и автомобильные мосты российские войска планировали атаковать в Украине.

США также смогли перехватить российскую стратегию борьбы с танками НАТО, которые должны войти в Украину с апреля. В отчете американской разведки говорится, что план “предусматривал создание трех зон огня на основе дальности — большой, средней и малой — с каждой зоной, охватывающей определенные виды вооружения и типы подразделений”.

В отчете говорится, что документы свидетельствуют о возобновлении вербовки ЧВК Вагнера российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, а также планы Вагнера усилить свое присутствие в Африке и на Гаити.

Документы также дают представление о количестве жертв с обеих сторон. Согласно одному из документов, по состоянию на февраль российские войска понесли потери от 189 500 до 223 тыс. человек, в том числе 43 тыс. военнослужащих погибли в боях. В то же время, Украина понесла потери от 124 500 до 131 тыс. человек, из которых до 17 500 погибли в боях.

В пятницу, 7 апреля, в сети распространилась информация о якобы утечке секретных документов по подготовке контрнаступления ВСУ.