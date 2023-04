В пятницу, 7 апреля, в сети распространилась информация о якобы утечке секретных документов по подготовке контрнаступления ВСУ.

Украинские чиновники уверены, что это дело рук Кремля, поскольку РФ ищет любые способы перехватить информационную инициативу и сорвать предстоящее контрнаступление.

Как пишет американское издание NYT, засекреченные военные документы были опубликованы в Twitter и Telegram. Они датируются 1 марта.

В документах подробно описываются намерения США и НАТО по вооружению ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Там нет конкретных планов боевых действий, не говорится и о дате и месте будущего контрнаступления. Однако содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит.

Военные аналитики заявили, что обнародованные российскими источниками фотографии могут быть выборочно изменены с целью дезинформации.

В них завысили американские оценки погибших украинских военных и занизили число убитых российских военных. Сейчас Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что материалы о подготовке контрнаступления ВСУ являются подделкой, которую создала российская разведка.

По словам Подоляка, Россия не обладает никакими данными, а лишь пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, которые принимают решения.

Советник главы ОП пояснил, что опубликованные данные, скорее, опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации.

В то же время секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко назвал утечку “очень серьезной”.

— Анализируя саму информацию — россияне поработали над ней, завысив наши потери и занизив свои — даже по данным наших партнеров. Но то, что информация оказалась у них — это очень сложно. Мы не знаем, какая еще информация оказалась у них, которую они не опубликовали. Критического ничего нет, но то, что она у них появилась — очень плохой звоночек, на который нужно реагировать, — сказал он в эфире телемарафона.

Стоит отметить, что сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Одной из тем — стали меры по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что речь может идти не об утечке, а о полностью вымышленной информации.

И у России есть достаточно мотивации для подобных операций. В частности, страна-агрессор стремится сорвать украинское контрнаступление, а также замедлить темпы помощи ВСУ со стороны западных стран.

Юсов добавил, что только после результатов расследования Пентагона мы узнаем — это была утечка информации или банальное ИПСО, то есть фотошоп.

В свою очередь на фотошоп обратил внимание журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

В скриншотах из утечки, которые распространяются в пророссийских Telegram-каналах, с помощью графического редактора 43,5 тыс. потерянных РФ солдат превратились в 17,5 тыс. А 17,5 тыс. украинских потерь — в 71,5 тыс.

Кроме того, авторы фейка убрали один ноль из цифры в 6 000 потерянных Россией танков, а также стерли цифру “2” в числе “72”, обозначающем потери российских истребителей и бомбардировщиков.

When secret U.S. slides leaked out yesterday, Russian propaganda channels quickly reposted them — but after a little photoshop. Suddenly, 43.5k ???????? fatalities turned to 17.5k, while 17.5k ???????? KIA became 71.5k. Russian vehicle losses shrank from 6,004 to 600. Spot the differences. pic.twitter.com/8lyoWaKcwj

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 7, 2023