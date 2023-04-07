Апрель, 07 в 16:11

В пятницу, 7 апреля, в сети распространилась информация о якобы утечке секретных документов по подготовке контрнаступления ВСУ.

Украинские чиновники уверены, что это дело рук Кремля, поскольку РФ ищет любые способы перехватить информационную инициативу и сорвать предстоящее контрнаступление.

Утечка секретных документов — что известно

Как пишет американское издание NYT, засекреченные военные документы были опубликованы в Twitter и Telegram. Они датируются 1 марта.

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В документах подробно описываются намерения США и НАТО по вооружению ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Там нет конкретных планов боевых действий, не говорится и о дате и месте будущего контрнаступления. Однако содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит.

Военные аналитики заявили, что обнародованные российскими источниками фотографии могут быть выборочно изменены с целью дезинформации.

В них завысили американские оценки погибших украинских военных и занизили число убитых российских военных. Сейчас Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

Фотошоп и “виртуальные псевдосливы” — реакция Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что материалы о подготовке контрнаступления ВСУ являются подделкой, которую создала российская разведка.

— С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от “солсберовских приключений”, “трехдневных планов” и других провалов — это фотошоп и “виртуальные псевдосливы”. Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро, — написал он в Twitter.

По словам Подоляка, Россия не обладает никакими данными, а лишь пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, которые принимают решения.

— Россия ищет любые способы перехватить информационную инициативу, попытаться повлиять на сценарные планы контрнаступления Украины. Внести сомнения, скомпрометировать предыдущие идеи, напугать своей “осведомленностью”. Но это лишь стандартные элементы оперативной игры российской разведки — и ничего более. К реальным планам Украины это не имеет отношения, — подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП пояснил, что опубликованные данные, скорее, опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации.

— Бесспорно, любая война предполагает постоянные попытки разведорганов вражеской стороны получить доступ к наработкам Генерального штаба. И если бы Россия действительно получила реальные сценарные заготовки — она вряд ли обнародовала бы их. Зато публикация сегодня — это безусловное доказательство исключительно оперативной информационной игры РФ, — добавил он.

В то же время секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко назвал утечку “очень серьезной”.

— Анализируя саму информацию — россияне поработали над ней, завысив наши потери и занизив свои — даже по данным наших партнеров. Но то, что информация оказалась у них — это очень сложно. Мы не знаем, какая еще информация оказалась у них, которую они не опубликовали. Критического ничего нет, но то, что она у них появилась — очень плохой звоночек, на который нужно реагировать, — сказал он в эфире телемарафона.

Стоит отметить, что сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Одной из тем — стали меры по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.

Что говорят в разведке

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что речь может идти не об утечке, а о полностью вымышленной информации.

И у России есть достаточно мотивации для подобных операций. В частности, страна-агрессор стремится сорвать украинское контрнаступление, а также замедлить темпы помощи ВСУ со стороны западных стран.

— Россия остается мощным игроком с немалым финансовым ресурсом. Она может проводить различные компании ИПСО, порой очень дорогостоящие. Мы видим в этих документах абсолютно искаженные цифры потерь. Это делается для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, а также стабилизировать ситуацию на территории РФ, потому что там общество тоже чувствует уровень уничтоженных рашистов в Украине. Для того, чтобы породить определенные сомнения среди общественности евроантлантичесого сообщества, — сказал представитель ГУР.

Юсов добавил, что только после результатов расследования Пентагона мы узнаем — это была утечка информации или банальное ИПСО, то есть фотошоп.

В свою очередь на фотошоп обратил внимание журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

В скриншотах из утечки, которые распространяются в пророссийских Telegram-каналах, с помощью графического редактора 43,5 тыс. потерянных РФ солдат превратились в 17,5 тыс. А 17,5 тыс. украинских потерь — в 71,5 тыс.

Кроме того, авторы фейка убрали один ноль из цифры в 6 000 потерянных Россией танков, а также стерли цифру “2” в числе “72”, обозначающем потери российских истребителей и бомбардировщиков.