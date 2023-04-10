Слитые секретные документы Пентагона могут быть подделкой, но Украина уже изменила некоторые военные планы — СМИ

Апрель, 10 в 8:53

Агентство Reuters утверждает, что слитые в сеть секретные документы Пентагона об украинском контрнаступлении могут быть подделкой, в то же время CNN заявляет, что Украина из-за утечки изменила военные планы.

Как пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, в Вашингтоне не исключают, что опубликованные “секретные документы” могли быть подделаны, чтобы ввести расследование в заблуждение относительно их происхождения или распространить ложь, чтобы принести вред интересам безопасности США.

Агентство указывает, что чиновники изучают, какие мотивы у официального лица США или группы официальных лиц могут быть для утечки такой конфиденциальной информации. Следователи рассматривают четыре-пять теорий — от недовольного сотрудника до внутренней угрозы.

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В то же время CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявляет, что Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за этой утечки.

Указано, что секретные документы Пентагона, просочившиеся в сеть в последние недели, показали то, как США шпионят за союзниками и врагами. Это глубоко обеспокоило американских чиновников, которые опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения.

Некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

Другие раскрывают степень проникновения США в Министерство обороны России и российскую ЧВК Вагнера, в основном через перехваченные сообщения и живые источники, которые теперь могут быть отрезаны или подвергнуты опасности.

Третьи раскрывают ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские силы готовятся к контрнаступлению против россиян — и как раз тогда, когда США и Украина начали разрабатывать более доверительные отношения.

В воскресенье заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Пентагон приложил “межведомственные усилия” для оценки последствий утечки.

— Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, как представляется, содержат чувствительные и засекреченные материалы. Была начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке воздействия этих фотографий на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров, — говорится в заявлении Сингх.

В пятницу, 7 апреля, в сети распространилась информация о якобы утечке секретных документов по подготовке контрнаступления ВСУ.