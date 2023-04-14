В ближайшие недели Украина получит 19 САУ Caesar — Минобороны Дании
Украина в ближайшие недели получит 19 артиллерийских систем Caesar французского производства.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.
В январе этого года правительство Дании решило передать Украине все 19 артиллерийских установок Caesar французского производства, находящихся на вооружении в Министерстве обороны.
Сообщается, что исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен посетил сегодня последнюю группу украинцев, которые проходят обучение в казармах Оксбьол.
По словам главы датского оборонного ведомства, со времени полномасштабного вторжения Дания предоставила Украине военную поддержку примерно на 6,2 млрд датских крон.
В середине марта Министерство обороны Дании объявило о девятом пакете военной помощи Украине на 1 млрд датских крон (приблизительно €130 млн).
В него, среди прочего, вошли патроны для стрелкового оружия, тяжелые пулеметы, противотанковые мины и ракеты для систем противовоздушной обороны.
Источник: Министерство обороны Дании
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко