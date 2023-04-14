В ближайшие недели Украина получит 19 САУ Caesar — Минобороны Дании

Украина в ближайшие недели получит 19 артиллерийских систем Caesar французского производства.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

В январе этого года правительство Дании решило передать Украине все 19 артиллерийских установок Caesar французского производства, находящихся на вооружении в Министерстве обороны.

Сообщается, что исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен посетил сегодня последнюю группу украинцев, которые проходят обучение в казармах Оксбьол.

По словам главы датского оборонного ведомства, со времени полномасштабного вторжения Дания предоставила Украине военную поддержку примерно на 6,2 млрд датских крон.

В середине марта Министерство обороны Дании объявило о девятом пакете военной помощи Украине на 1 млрд датских крон (приблизительно €130 млн).

В него, среди прочего, вошли патроны для стрелкового оружия, тяжелые пулеметы, противотанковые мины и ракеты для систем противовоздушной обороны.

Источник: Министерство обороны Дании

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