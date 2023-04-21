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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Теперь Украина сможет освободить еще больше территории: Столтенберг о контрнаступлении ВСУ

Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он уверен в том, что Украина готова отвоевать больше территории в результате будущего контрнаступления.

Как сообщает AFP, об этом Столтенберг сказал журналистам в Германии, отвечая на вопрос, имеет ли Украина все необходимое для успешного проведения контрнаступления.

— Я уверен, что теперь они смогут освободить еще больше территории. Один из главных вопросов сегодняшнего дня заключался в том, чтобы проанализировать все возможности, системы, запасы, которые нужны украинцам для того, чтобы иметь возможность отвоевать больше территории, — сказал генсек.

По словам Столтенберга, сейчас основное внимание Североатлантического блока направлено на то, чтобы Украина одержала победу над неспровоцированным вторжением России, а после окончания войны Киев имел “сдерживание для предотвращения новых нападений”.

Сегодня, 21 апреля, на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась 11-я встреча Контактной группы по обороне Украины, более известной как формат Рамштайн.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила зеленый свет для тесного сотрудничества с Агентством закупок НАТО.

Он добавил, что обсудил со Столтенбергом ряд важных проектов, в частности по сотрудничеству с Агентством закупок НАТО. По словам Резникова, это позволит получать “лучшие в лиге” советы для Минобороны.

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Источник: AFP
Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, Україна
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