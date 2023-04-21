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Илья Нежигай, редактор ленты

Тренировки украинцев на танках M1 Abrams начнутся в ближайшие недели — Остин

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Украинские экипажи начнут тренировки на американских танках M1 Abrams в Германии в ближайшие недели.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время выступления по итогам заседания 11-го Рамштайна.

— Мы говорили о ключевых составляющих, необходимых для Украины, чтобы одержать преимущество над российскими силами, таких как: тяжелое оборудование, транспортные средства, топливозаправщики и минные тралы, — сказал он.

Ллойд Остин поблагодарил Германию и Нидерланды за то, что согласились предоставить указанное оборудование.

Глава Пентагона также прокомментировал начало тренировок украинцев на танках M1 Abrams. По его словам, танки прибудут в Германию для тренировок украинских военных в течение следующих нескольких недель.

— Все это — огромный прогресс. Я уверен, что это оборудование, на котором будут проходить тренировки, поставит украинцев в положение, где они получат преимущество на поле боя, — сказал Остин.

Напомним, сегодня, 21 апреля, на американской авиабазе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча Контактной группы по обороне Украины, более известной как формат Рамштайн.

Глава Пентагона ранее назвал основные вопросы, которые обсуждались во время встречи — ПВО, боеприпасы и средства поддержки.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российская сторона ощутит последствия этого заседания.

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Ллойд Остин, Рамштайн, Танки для Украины
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