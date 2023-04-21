Украина согласовала более тесное сотрудничество с НАТО в оборонных закупках — Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила зеленый свет для тесного сотрудничества с Агентством закупок НАТО.

Об этом глава Минобороны написал на своей странице в Twitter после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщил министр, они обсудили ряд важных проектов, в частности по сотрудничеству с Агентством закупок НАТО. По словам Резникова, это позволит получать “лучшие в лиге” советы для Министерства обороны.

— Нам нужны отличные оборонные закупки как для того, чтобы выиграть войну, так и для того, чтобы быть эффективными в будущем, — написал он.

Резников добавил, что Украина уже достигла “беспрецедентного” уровня оперативной совместимости с НАТО.

Excellent discussion with NATO Secretary General @jensstoltenberg

I expressed my gratitude to him for coordinating the Alliance’s assistance to Ukraine.

On the eve of the Vilnius summit, a number of concrete projects were discussed. I’m happy to have a green light for our close… pic.twitter.com/jcmndb8FOo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

По его словам, Украина уже де-факто является частью пространства безопасности Альянса. Министр выразил надежду, что это ускорит политические решения по интеграции нашей страны в НАТО.

20 апреля стало известно о визите в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга. Это его первая поездка в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Во время встречи с Зеленским генсек сказал, что на саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее.

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