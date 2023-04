Украина согласовала более тесное сотрудничество с НАТО в оборонных закупках — Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила зеленый свет для тесного сотрудничества с Агентством закупок НАТО.

Об этом глава Минобороны написал на своей странице в Twitter после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщил министр, они обсудили ряд важных проектов, в частности по сотрудничеству с Агентством закупок НАТО. По словам Резникова, это позволит получать “лучшие в лиге” советы для Министерства обороны.

Резников добавил, что Украина уже достигла “беспрецедентного” уровня оперативной совместимости с НАТО.

Excellent discussion with NATO Secretary General @jensstoltenberg

I expressed my gratitude to him for coordinating the Alliance’s assistance to Ukraine.

On the eve of the Vilnius summit, a number of concrete projects were discussed.

I’m happy to have a green light for our close… pic.twitter.com/jcmndb8FOo

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023