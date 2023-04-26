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Валентина Летяк, редактор ленты

Польша в мае начнет обслуживание танков Leopard-2 из Украины — Блащак

Маріуш Блащак

Центр технического обслуживания и ремонта основных боевых танков Leopard-2 из Украины откроется в Польше в мае на базе завода Бумар-Лабенды в Глывицах (Силезское воеводство).

Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, сообщает Польское радио.

— Танки Leopard 2А4 и 2А6 из Украины будут обслуживать и ремонтировать на заводе Бумар-Лабенды в Глывицах. Этот центр обслуживания начнет работать в мае, — подчеркнул министр обороны.

По его словам, создание этого центра станет толчком для развития завода и создания новых рабочих мест в Глывицах.

Блащак объяснил, что выбрали именно это предприятие, поскольку там уже в течение 20 лет обслуживают, ремонтируют и модернизируют танки Leopard 2A4, а также польские танки Т-72.

В пятницу, 21 апреля, Украина, Польша и Германия подписали Письмо о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и ремонта основных боевых танков Украины Leopard-2.

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Leopard 2A4

Фото: Минобороны Польши

Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Польша, Танки для Украины, Украина-Польша
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