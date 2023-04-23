Уже отправили. Вскоре Украина получит шесть Leopard 2 от Испании

Шесть танков Leopard 2 покинули испанский портовый город Сантандер на севере и находятся на пути в Украину.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет CNN.

Роблес отметила, что танки покинули Сантандер “вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами”.

— Через шесть дней, транзитом через другую страну, они будут в Украине, — сказала она.

Reuters сообщало, что всего 40 членов экипажей танков и 15 механиков прошли подготовку в Испании.

В начале марта в Испании завершились военные учения. Первые 10 украинских военных экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4, прошли четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

Источник : CNN

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