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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Уже отправили. Вскоре Украина получит шесть Leopard 2 от Испании

Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Шесть танков Leopard 2 покинули испанский портовый город Сантандер на севере и находятся на пути в Украину.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет CNN.

Роблес отметила, что танки покинули Сантандер “вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами”.

— Через шесть дней, транзитом через другую страну, они будут в Украине, — сказала она.

Reuters сообщало, что всего 40 членов экипажей танков и 15 механиков прошли подготовку в Испании.

В начале марта в Испании завершились военные учения. Первые 10 украинских военных экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4, прошли четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

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Источник: CNN
Испания, Война в Украине, ВСУ, Танки для Украины
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