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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Польше создадут Центр технического обслуживания и ремонта Leopard-2 – Резников

Leopard 2A4
Фото: Getty Images

В пятницу, 21 апреля, Украина, Польша и Германия подписали Письмо о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и ремонта основных боевых танков Украины Leopard-2.

Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Я благодарен моим немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за непоколебимую поддержку Украины. Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и усилению возможностей украинских защитников, – написал он.

Резников отметил, что Бронированный кулак, сформированный совместными усилиями, остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира.

– Украинские солдаты умеют защищать свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир, – отметил министр.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с представителями США на полях 11-й встречи в формате Рамштайн. Во встрече приняли участие глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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Война в Украине, Німеччина, Алексей Резников, Польша, Танки для Украины
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