Отражение идентичности: ЕС о новой дате Дня Европы в Украине
Европейская комиссия приветствовала решение Украины начать празднование Дня Европы 9 мая. Об этом заявила представительница Еврокомиссии Дана Спинант.
— Мы приветствуем решение Украины праздновать 9 мая как День Европы — это является отражением европейской идентичности украинского народа, — отметила она.
Сегодня, 8 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ежегодно в Украине будут отмечать День Европы 9 мая.
По его словам, традиция празднования Дня Европы была установлена много лет назад для празднования достигнутых мира и единства.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая