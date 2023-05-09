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Юля Захарченко, редактор ленты

Отражение идентичности: ЕС о новой дате Дня Европы в Украине

Отражение идентичности: ЕС о новой дате Дня Европы в Украине
Фото: Pexels

Европейская комиссия приветствовала решение Украины начать празднование Дня Европы 9 мая. Об этом заявила представительница Еврокомиссии Дана Спинант.

— Мы приветствуем решение Украины праздновать 9 мая как День Европы — это является отражением европейской идентичности украинского народа, — отметила она.

Отражение идентичности: ЕС о новой дате Дня Европы в Украине

Сегодня, 8 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ежегодно в Украине будут отмечать День Европы 9 мая.

По его словам, традиция празднования Дня Европы была установлена много лет назад для празднования достигнутых мира и единства.

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Еврокомиссия, Владимир Зеленский, День Європи, Документи, Президент України
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