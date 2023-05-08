Зло, которое Россия возвращает, будет разбито так же, как и нацизм — Зеленский в День памяти и победы

Украина никогда не забудет вклад народа в победу над нацизмом и никому не даст стереть роль украинцев в этой победе.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом.

Он напомнил, что 8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах Второй мировой войны, которые унесли жизни миллионов людей, в частности, восьми миллионов украинцев.

— Именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. Мир преклоняется перед всеми, кто защищал и защитил жизнь, кто сбрасывал нацистские флаги на освобожденной территории, кто открывал ворота концлагерей, кто возвращал народам свободу, кто уничтожил и осудил нацистское зло. Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Вермахта. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война, — сказал он.

Зеленский отметил, что сегодня подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Он добавил, что мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом и никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе. Украина также не позволит присвоить общую победу народов Антигитлеровской коалиции и не даст врать, что победа якобы могла состояться и без участия какой-то страны или народа.

— Зло мы уничтожали вместе, так же вместе противостоим сейчас аналогичному злу, вспоминая героизм миллионов украинцев в той войне против нацизма, мы видим такой же героизм в действиях наших воинов сейчас… Мы гордимся героизмом украинского народа тогда и сейчас, — говорится в обращении.

Хотя сейчас другой агрессор, но его цель та же самая — порабощение или уничтожение.

Зеленский отметил, что так же, как и во Второй мировой войне, мы сейчас не в одиночку против зла, а бьемся против него вместе со всем свободным миром, с государствами, которые помнят страшные годы той войны и защищают смысл слов “Никогда снова”.

Все то старое зло, которое современная Россия возвращает, будет разбито так же, как был разбит нацизм. Ответом на российские агрессию, оккупацию, убийства и пытки станет украинская победа, освобождение земель и правосудие.

По словам украинского лидера, со всей свободной Европой 9 мая Украина будет отмечать День Европы.

— Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство, единство европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Это будет День Европы, которая поддерживает украинцев все девять лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. Это будет День Европы, которая помогает нам бороться на всех направлениях. Это будет День Европы-союзницы, которая не посягает на наш суверенитет и не ставит под сомнение наше право на собственный выбор национального пути, — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира.

— Мы пока не знаем даты нашей Победы, но знаем, что это будет праздник для всей Украины, для всей Европы и для всего свободного мира. Будет праздник всех наших героев — защитников и защитниц, наших людей, которые воюют и работают ради нашей Победы, всех наших союзников и партнеров… Помним прошлое, бьемся сегодня и не останавливаемся, одерживая победу. Вечная память погибшим во Второй мировой войне, слава каждому и каждой, кто сражался против нацизма и победил, слава всем, кто сражается за Украину, слава всем нашим героям разных времен, которым мы одинаково обязаны нашей жизнью. Слава Украине, — сказал президент.

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