Мир должен видеть, что свободный народ способен защитить свободу – Зеленский

Успехи украинцев в обороне против российской агрессии — это однозначно антидот против других агрессий. Мир должен видеть, что свободный народ способен защитить свободу от захватчиков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 439-х суток войны, начатой страной-агрессором Россией.

— Можем мы, а значит, смогут и другие, если будут действовать так же смело, так же метко и так же вместе с другими свободными народами. Спасибо каждому нашему воину, который дает Украине этот результат! Спасибо каждому партнеру, который помогает нашим воинам именно тем оружием, которое нужно для результативности, — подчеркнул глава государства.

Президент отметил воинов 96 Киевской зенитной ракетной бригады, которые за эти и прошлые сутки прекрасно себя проявили. Он поблагодарил наши подразделения, которые сражаются на самых жестоких направлениях: Марьинка, Бахмут, Авдеевка.

В то же время президент провел заседание Ставки главнокомандующего, на котором отчитывались командующие оперативных направлений, главком, руководители разведки.

— Кстати, доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными и очень актуальными. На их основе будем делать определенные шаги, которые укрепят нашу защиту. Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою ради Украины! Пусть победа над нынешним злом рашизма будет лучшим чествованием памяти тех, кто боролся и победил нацизм, — подчеркнул Зеленский.

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