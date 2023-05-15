Британия не будет передавать Украине свои истребители: у Сунака объяснили почему
Великобритания не будет предоставлять Украине свои истребители, поскольку украинские военные выбрали именно американские самолеты F-16.
Об этом заявил 15 мая пресс-секретарь британского премьера Риши Сунака.
— Мы не планируем этого делать. Украинцы решили тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы не используют эти самолеты, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Воздушные силы Великобритании не эксплуатируют F-16, на вооружении находятся Eurofighter Typhoon и F-35B Lightning.
Сегодня в британском правительстве заявили, что летом начнут первый этап обучения украинских пилотов, а также договариваются с другими странами в вопросе передачи истребителей F-16 Украине.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко