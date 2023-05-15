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Британия не будет передавать Украине свои истребители: у Сунака объяснили почему

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Великобритания не будет предоставлять Украине свои истребители, поскольку украинские военные выбрали именно американские самолеты F-16.

Об этом заявил 15 мая пресс-секретарь британского премьера Риши Сунака.

— Мы не планируем этого делать. Украинцы решили тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы не используют эти самолеты, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Воздушные силы Великобритании не эксплуатируют F-16, на вооружении находятся Eurofighter Typhoon и F-35B Lightning.

Сегодня в британском правительстве заявили, что летом начнут первый этап обучения украинских пилотов, а также договариваются с другими странами в вопросе передачи истребителей F-16 Украине.

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Источник: The Guardian
Война в Украине, Великобритания, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Ріші Сунак, Украина-Великобритания
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