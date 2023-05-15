Зеленский и Сунак обсудили создание коалиции истребителей: детали

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский обсудили создание коалиции истребителей.

Об этом пишет Sky News.

— Вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим, — сказал Зеленский.

The Guardian указывает, что по словам Сунака, Великобритания “относительно скоро” начнет обучать украинских пилотов пользоваться западными истребителями. В то же время премьер называет поставку самолетов “непростой задачей”.

— Мы будем ключевой частью коалиции стран, которые оказывают поддержку Владимиру и Украине. Как мы с Владимиром обсуждали, наращивание потенциала истребительной авиации — непростая задача, — сказал Сунак.

Он добавил, что Великобритания может играть большую роль не только в предоставлении Украине самолетов, но и в подготовке пилотов и логистики.

Ранее пресс-служба британского правительства сообщила, что Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также ведет переговоры с другими странами относительно отправки в Украину современных истребителей F-16.

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