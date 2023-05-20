Байден отменил отказ о предоставлении истребителей F-16 Украине — Салливан

Президент Джо Байден отказался от своей позиции против предоставления Украине истребителей F-16.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, Байден изменил свою позицию, потому что верит, что оснащение Украины самолетами F-16 поможет в долгосрочной борьбе с Россией.

Джо Байден сообщил своим коллегам в Большой семерке, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов на истребителях.

— Мы доставили в Украину все, что обещали, чтобы дать украинцам возможность достичь прогресса на поле боя. Теперь мы должны посмотреть, что понадобится Украине, чтобы в будущем иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии. Частью этого являются истребители четвертого поколения F-16, — сказал Салливан.

Сейчас эти самолеты не являются тем, что нужно Украине в борьбе с Россией, но они будут играть важную роль в будущем, заявил советник.

Ранее издание Politico сообщило, что Джо Байден после встречи с Зеленским на саммите Большой семерки (G7) в Японии должен объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $375 млн.

Источник : CNN

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