Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Мировые новости
Марта Бондаренко, редактор ленты

Байден отменил отказ о предоставлении истребителей F-16 Украине — Салливан

F-16
Фото: Depositphotos

Президент Джо Байден отказался от своей позиции против предоставления Украине истребителей F-16.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, Байден изменил свою позицию, потому что верит, что оснащение Украины самолетами F-16 поможет в долгосрочной борьбе с Россией.

Джо Байден сообщил своим коллегам в Большой семерке, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов на истребителях.

Байден отменил свой отказ на F-16 для Украины — Салливан

Винищувач F-16

— Мы доставили в Украину все, что обещали, чтобы дать украинцам возможность достичь прогресса на поле боя. Теперь мы должны посмотреть, что понадобится Украине, чтобы в будущем иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии. Частью этого являются истребители четвертого поколения F-16, — сказал Салливан.

Сейчас эти самолеты не являются тем, что нужно Украине в борьбе с Россией, но они будут играть важную роль в будущем, заявил советник.

Ранее издание Politico сообщило, что Джо Байден после встречи с Зеленским на саммите Большой семерки (G7) в Японии должен объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $375 млн.

Читайте также
Обучение украинских пилотов на F-16 должно длиться минимум полгода — эксперт
винищувачі F-16

Источник: CNN
Винищувач F-16, Джо Байден, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Байден высмеял заявление Кремля о “риске” из-за передачи F-16 Украине
Байден отменил отказ о предоставлении истребителей F-16 Украине — Салливан
Победа Трампа на выборах будет означать “конец Украины” — Хиллари Клинтон
Дональд Трамп, Гілларі Клінтон
Байден еще не решил, будут ли США сами передавать F-16 Украине — Белый дом
Джо Байден
Обучение пилотов и надежда на истребители: что известно о F-16 для Украины после саммита G7
Байден отменил отказ о предоставлении истребителей F-16 Украине — Салливан
Сунак сообщил, когда Британия начнет обучение украинских пилотов на F-16
прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Байден отменил отказ о предоставлении истребителей F-16 Украине — Салливан
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Байден отменил отказ о предоставлении истребителей F-16 Украине — Салливан
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Байден отменил отказ о предоставлении истребителей F-16 Украине — Салливан
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Байден отменил отказ о предоставлении истребителей F-16 Украине — Салливан
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь