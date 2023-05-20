Обучение украинских пилотов на F-16 должно длиться минимум полгода — эксперт

Ведущий научный сотрудник государственного музея авиации Валерий Романенко считает, что обучение наших пилотов на американских истребителях F-16 должно длиться не менее полугода.

Об этом он заявил в эфире Єдиних новин.

По его словам, речь идет не просто об обучении пилотов летать на F-16. Надо еще научиться на нем воевать — освоить системы вооружения и тактики применения, в том числе работы в группе: в паре, в звене, в составе эскадрильи.

Также важно научиться выполнять тактические приемы для выполнения различных операций.

— Надо понимать, что четыре месяца — это именно научиться летать на самолете. И там куча ограничений — это без боевого применения, без высшего пилотажа, без использования вооружения и т. д., — подчеркнул Валерий Романенко.

Он отметил, что срок, согласованный с Воздушными силами ВСУ, — это шесть месяцев: четыре месяца учиться летать, месяц тактической подготовки и еще месяц боевой подготовки. Это мы получим пилота 3-го класса.

Валерий Романенко заявил, если пилот должен овладеть противовоздушной обороной или навыками высшего пилотажа, то нужны еще несколько месяцев обучения.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США разрешат союзникам экспортировать истребители F-16 в Украину.

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