Радар ПВО TRML-4D, автотехника и БПЛА Vector: Германия выделила пакет военной помощи
Правительство Германии объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него вошла радиолокационная станция воздушного наблюдения и другие системы.
В частности, Германия передает Украине одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D, которая использует новейшую технологию AESA. Она способна обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых, низколетящих, маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе.
В то же время в списке указаны две мостоукладочные машины Biber, три мобильные системы разминирования, а также 46 разведывательных беспилотников Vector, восемь средств противодронной борьбы и одна система радиоэлектронной разведки.
В перечне упоминается предоставление автомобильной техники: шести пограничных автомобилей, двух тяжеловозов 8х6, пяти седельных тягачей с полуприцепами, 34 пикапов и восьми тяжеловозов Zetros.
Источник: Федеральное правительство Германии