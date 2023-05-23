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Радар ПВО TRML-4D, автотехника и БПЛА Vector: Германия выделила пакет военной помощи

Радар ПВО TRML-4D, автотехника и БПЛА Vector: Германия выделила пакет военной помощи
Фото: Факты ICTV

Правительство Германии объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него вошла радиолокационная станция воздушного наблюдения и другие системы.

В частности, Германия передает Украине одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D, которая использует новейшую технологию AESA. Она способна обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых, низколетящих, маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе.

В то же время в списке указаны две мостоукладочные машины Biber, три мобильные системы разминирования, а также 46 разведывательных беспилотников Vector, восемь средств противодронной борьбы и одна система радиоэлектронной разведки.

В перечне упоминается предоставление автомобильной техники: шести пограничных автомобилей, двух тяжеловозов 8х6, пяти седельных тягачей с полуприцепами, 34 пикапов и восьми тяжеловозов Zetros.

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Радар ПВО TRML-4D, автотехника и БПЛА Vector: Германия выделила пакет военной помощи

Источник: Федеральное правительство Германии

Война в Украине, Німеччина, Украина-Германия, українські військові
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