Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Мировые новости
Юлия Захарченко, редактор ленты

Разведка в сложных погодных условиях: характеристики дронов Vector, которые Германия передает Украине

Разведка в сложных погодных условиях: характеристики дронов Vector, которые Германия передает Украине
Фото: Факты ICTV

Германия передаст Украине 54 дрона-разведчика Vector, которые стали частью нового пакета военной помощи. Факты ICTV собрали все технические характеристики беспилотника Vector и объясняют, на что он способен.

Vector — это беспилотный летательный аппарат немецкой компании Quantum Systems, разработанный для проведения разведывательных операций в сложных погодных условиях. Дрон может находиться в воздухе до 120 минут, вести видеонаблюдение и снимать на расстоянии до 30 км.

Технические характеристики дрона Vector

  • радиус полета: 15 км с возможным увеличением до 25 км;
  • максимальное время в полете: два часа;
  • крейсерская скорость: до 25 м/с;
  • размах крыльев: 2,8 м;
  • максимальный взлетный вес: 7,4 кг;
  • вес полезной нагрузки: 10% веса дрона (в зависимости от модификации аппарата).

БПЛА имеет систему перевоплощения два в одном, его можно трансформировать в конфигурацию мультикоптера Scorpion и увеличить спектр выполнения задач. Vector создан для разведки в сложных местностях и на дальних расстояниях от оператора пункта управления.

Аппарат способен выполнять боевые задачи, а работа его двигателя — почти бесшумна. Vector является авиационным комплексом, созданным для проведения наблюдений за различными объектами, получения фото- или видеокоординат, передачи этой информации на пункт управления.

Известно, что в военном деле немецкий БПЛА Vector решает вопрос корректировки огня во время ведения артиллерийского боя. Каждый такой дрон стоит около €180 тыс.

Читайте также
Радар ПВО TRML-4D, автотехника и БПЛА Vector: Германия выделила пакет военной помощи
Разведка в сложных погодных условиях: характеристики дронов Vector, которые Германия передает Украине

Безпілотники, Война в Украине, Военная техника, Дрони, Німеччина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Итоги операции РДК под Белгородом и военная помощь от Германии: 455-й день войны: 455-й день войны
Разведка в сложных погодных условиях: характеристики дронов Vector, которые Германия передает Украине
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Предварительно, ПВО: в Черниговской области прозвучал взрыв
Вибух
Буданов рассказал, сколько продлится контрнаступление
Українські військові
Это новый уровень ведения боевых действий: эксперт объяснил, как F-16 помогут выиграть войну
Винищувачі F-16
Видео
Экономика
На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии

Украинские энергетики уже готовятся к следующему отопительному сезону. Ущерб после российских обстрелов энергосистемы — на миллиарды. Чтобы починить все – нужны деньги и время, а его осталось совсем немного.

Наталья Кулик
Не говорил родным до последнего: история погибшего на войне студента-историка
Разведка в сложных погодных условиях: характеристики дронов Vector, которые Германия передает Украине
Достаем противника, а он нас – нет: впечатление бойцов ВСУ от M777 и Excalibur
M982 Excalibur
Успешный пример Гостомеля: как в городе используют руины, оставшиеся после боев
Разведка в сложных погодных условиях: характеристики дронов Vector, которые Германия передает Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)
Разведка в сложных погодных условиях: характеристики дронов Vector, которые Германия передает Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь