Готовы поддерживать Украину годами – Сунак о планах союзников

Запад готов годами поддерживать Украину в войне, которую развязала против нее Россия.

В этом во время оборонной конференции после саммита лидеров G7 заверил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Глава британского правительства отмечает: стратегия России, заключающаяся в выжидании усталости Запада от войны в Украине, не сработает.

По его словам, союзники обсуждают, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности можно заключить с Украиной.

Напомним, что накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал “совершенно неправильными” попытки заморозить войну РФ против Украины на нынешнем этапе.

Риши Сунак настаивает на том, что единственным ответом на ужасающие военные преступления России является вывод войск РФ из Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 455-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Financial Times

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