Испания не сможет предоставить Украине F-16: глава Минобороны объяснила почему

Испания не может присоединиться к коалиции истребителей для Украины, поскольку не имеет на вооружении F-16, соответственно, об обучении украинских пилотов также речь не идет.

Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.

В то же время она отметила, что Испания продемонстрировала бесперебойную военную поддержку Украины и уже предоставила шесть из десяти обещанных танков, передает другое вооружение и обучает украинских военных.

По ее словам, Испания имеет на вооружении боевые самолеты F-18 и Eurofighter, а каждый вид истребителей “имеет свою динамику”.

— Испания собирается сделать вклад, который может, и предоставить то, что имеет, в соответствии со своими возможностями. Но мы также считаем, что обучение и работа по сопровождению раненых, а также обучение военных медицинских работников очень важны, — подытожила Роблес.

19 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

Источник: TeleMadrid

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