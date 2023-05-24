Испания не сможет предоставить Украине F-16: глава Минобороны объяснила почему
Испания не может присоединиться к коалиции истребителей для Украины, поскольку не имеет на вооружении F-16, соответственно, об обучении украинских пилотов также речь не идет.
Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.
В то же время она отметила, что Испания продемонстрировала бесперебойную военную поддержку Украины и уже предоставила шесть из десяти обещанных танков, передает другое вооружение и обучает украинских военных.
По ее словам, Испания имеет на вооружении боевые самолеты F-18 и Eurofighter, а каждый вид истребителей “имеет свою динамику”.
— Испания собирается сделать вклад, который может, и предоставить то, что имеет, в соответствии со своими возможностями. Но мы также считаем, что обучение и работа по сопровождению раненых, а также обучение военных медицинских работников очень важны, — подытожила Роблес.
19 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.
Источник: TeleMadrid