Летать можно научиться за неделю: Игнат об особенностях подготовки пилотов на F-16

Украинские пилоты смогут научиться летать на американских истребителях F-16 за неделю, больше времени понадобится для освоения вооружения этих самолетов.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Подготовка пилотов — это проблема, потому что западная техника имеет совсем другую философию пилотирования. Это совсем другие технологические вещи. Самолеты МиГ-29 и F-16 — они ровесники, это самолеты четвертого поколения. Но F-16 прошел несколько этапов глубокой модернизации, — сказал он.

По словам Игната, Воздушные силы отправляют учиться на F-16 молодых летчиков, которые лучше разбираются в новейших технологиях.

Он отметил, что украинцам надо будет некоторое время, чтобы адаптироваться к американским истребителям.

— Даже ручка управления в МиГ-29, в советской технике, расположена в центре, а у F-16 — сбоку. Главное — это научиться на нем воевать. Летать они будут через неделю. Ну неделю-две, кому сколько, — сказал Игнат.

Украинские летчики должны научиться эффективно применять все типы вооружения F-16 по воздушным, надводным, наземным целям, работать в составе пары, в составе звена.

На обучение в разные страны Европы и, возможно, в США, поедут десятки пилотов со знанием английского языка.

— Мы заявляли в Воздушных силах, что полгода обучение будет продолжаться. Американцы пришли к выводу, что до четырех месяцев. И кому как — может, кто-то и быстрее освоит, — добавил спикер Воздушных сил.

Источник : Голос Америки

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