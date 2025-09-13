Военно-воздушные силы Румынии перехватили российский дрон в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает румынский телеканал Antena 3 CNN вечером в субботу, 13 сентября.

Что известно о дроне РФ в Румынии

Отмечается, что два боевых самолета F-16 вылетели с 86-й авиабазы в Фэтешты в 18:05 для мониторинга ситуации в воздушном пространстве Румынии на границе с Украиной в связи с российскими авиаударами по инфраструктуре на Дунае.

В издании сообщили, что в 18:12 было выпущено сообщение RO-Alert для населения северной части уезда Тулча, а в 18:23 самолеты F-16 обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Румынии.

Российский дрон отслеживали примерно в 20 км к юго-западу от Килия-Веке, когда он исчез с радаров.

Впоследствии стало известно о падении обломков российского беспилотника в Килии. Румынская армия подняла в воздух истребители F-16 для решения ситуации.

— Два самолета F-16 уже подняли в воздух с базы Борча для наблюдения за тем, что происходит в воздушном пространстве Румынии, — отмечается в сообщении Министерства обороны.

Там отмечают, что вскоре решат, как долго два самолета F-16 будут оставаться в воздухе. Сначала в Румынии хотят убедиться, что местное население не является объектом атак Российской Федерации.

Этот инцидент произошел всего через три дня после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши.

Тогда премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего 19 российских дронов вошли в воздушное пространство страны, в частности с территории Беларуси.

Позже появилась информация, что Россия оснастила дроны дополнительными топливными баками перед нарушением неба Польши, пытаясь таким образом увеличить их дальность полета.

