Российская Федерация оснастила дроны Гербера дополнительными топливными баками перед нарушением воздушного пространства Польши, чтобы увеличить их дальность полета.

Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на украинского аналитика Полковник ГШ, который знаком с конструкцией этих беспилотников.

Как РФ оснастила дроны перед вторжением в Польшу

По словам эксперта, в стандартной комплектации российский дрон Гербера имеет единственный топливный бак, расположенный в хвостовой части.

Сейчас смотрят

Однако беспилотники, которые упали на территории Польши, имели еще один дополнительный бак в носовой части.

— Среди тех Гербер, которые были обнаружены в Украине, никогда не было дополнительных топливных баков в носовой части. Следовательно, это была специальная версия, чтобы пролететь как можно дальше. Например, до территории Польши, — предположил он.

РФ готовила дронные атаки Польши с июля

Как пишет военный портал Defense Express, Москва готовила дронные атаки на Польшу с июля 2025 года, ведь на российских беспилотниках уже фиксировались польские SIM-карты, а Варшаву об этом предупреждали.

По информации издания, еще в начале июля в самой Польше была опубликована информация о том, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотников находят 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

Польский журналист Марек Будзыш обнародовал информацию, ссылаясь на отчет от 2 июля (без указания авторов), в котором содержатся детали, в частности места сбивания российских дронов.

Кроме польских SIM-карт, в одном из дронов обнаружили карту литовского оператора. В отчете отмечается, что это свидетельствует о подготовке РФ к полетам над территорией этих стран и проверке подключения к мобильным сетям.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.