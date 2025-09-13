Каждый, кто стремится к завершению этой войны, должен сделать все необходимое, чтобы остановить российскую военную машину. Украина рассчитывает на решительные шаги США вместе со всеми. Сильная санкционно-тарифная политика станет аргументом для многих в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1298 суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о шагах для остановки войны

— Все видят, что война России против Украины – это война Путина. Все видят, что российские дроны против Польши – это тоже война Путина. Это предупреждение не только для поляков, но и для всех в Европе, — считает глава государства.

По словам президента Украины, российские дроны могут преодолевать значительно большее расстояние.

Как отметил Владимир Зеленский, это уже очень долгая война России – ее амбиций, возможностей, бюджета, а значит, российской нефти, газа, урана и ресурсов, которые приносят доход кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

— Прошу всех партнеров перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции: Европу, США, страны G7 и G20. Мир – это путь. Путь, который нужно пройти от войны к миру, — убежден президент.

По его мнению, всем нужно пройти этот путь, а санкции – это его часть. Если диктатор Путин не хочет мира, тогда его нужно заставить. Война Путина закончится, когда именно он не сможет ее продолжать.

Зеленский убежден, что нужны сильные санкции против терминалов, которые отгружают и принимают нефть из России – это может быть одним из самых больших шагов к миру, которые только можно представить. Действительно историческим решением, считает президент.

Владимир Зеленский уже провел совещание с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым по итогам Ставки верховного главнокомандующего по вопросам, касающимся дронов, и по итогам договоренностей этих недель с партнерами.

— Активное время: много решений. Нужно, чтобы все полностью сработало. Только за эту неделю три санкционных шага: Великобритания, Япония и Новая Зеландия. Европейский Союз продлил персональные санкции, — сказал он.

Важно, чтобы давление на Россию сохранялось и усиливалось во всех юрисдикциях. Одна из ключевых мишеней для действий — это российская торговля нефтью и другими энергоресурсами, заявил Зеленский.

По его мнению, санкции и предложения Украины лежат в основе решений партнеров — направлены против всей инфраструктуры теневого флота: капитанов танкеров, страховщиков и операторов рынка, которые торгуют с Россией.

Конечно, нужно, чтобы потребление российской нефти сокращалось – это точно уменьшит возможности РФ воевать, считает президент Украины.

– Многое делается, и наиболее эффективны наши дальнобойные шаги, меткость украинских воинов. Санкции, которые действуют быстрее всего, – удары наших воинов, – обратил внимание он.

Президент Украины поблагодарил всех партнеров, которые сознательно ограничивают закупки российских энергоресурсов. За годы этой войны Европа прошла путь от почти полной зависимости от российских энергоресурсов, прежде всего газа, к более автономной жизни с различными поставщиками.

Зеленский о санкциях против компаний за поставки деталей в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против компаний, которые продолжают поставлять в Россию детали, используемые для производства ракет.

Во время ежегодной конференции YES 2025 глава государства отметил, что вопрос санкций касается не только президента США Дональда Трампа, но и стран Европы.

— Если Россия получает детали ракет, мы можем даже не поднимать вопрос, что нам нужно, если РФ постоянно получает детали для ракет от разных компаний. Это не на государственном уровне, лидеры Америки и Европы против этого, но есть частный рынок. Увеличивают ракетостроение в России, — сказал он.

Как объяснил президент Украины, россияне получают детали для своих ракет в других странах. По его мнению, нет никакого решения, кроме санкций на частные компании любого государства, которые должны остановить поставки компонентов ракет в Россию.

Зеленский об уменьшении способности РФ воевать

— Мы в Украине делаем все возможное, чтобы уменьшить способность России воевать. Наши дипстрайки будут усиливаться – финансы и задачи по этому уже есть. Дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы они уменьшали торговые связи с Россией. Мы координируем наши действия, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, на неделе были переговоры с президентом Финляндии, премьер-министром Великобритании, главой правительства Италии, премьер-министром Польши и генеральным секретарем НАТО.

Также президент говорил с министрами иностранных дел Великобритании, Дании и Польши.

— Хорошая встреча у меня была с Китом Келлогом. Я говорил с советниками по вопросам безопасности Германии, Великобритании, Франции, Италии. Кстати, сегодня советники из этих стран и руководитель Офиса президента Андрей Ермак находятся в Харьковской области, — обратил внимание Зеленский.

По его мнению, важно, что партнеры посещают не только Киев, но и другие украинские города и общины.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

Уже фактически готов базовый документ о гарантиях безопасности для Украины, а значит, и для всей Европы. Детали тщательно прорабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами, заявил Зеленский.

По его мнению, теперь нужно дожать Россию до окончания боевых действий – до формата встречи, который сработает, а также до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары.

Он убежден, что это возможно, если страны будут действовать вместе, в частности Европа, ведь война здесь ближе всего. Но также нужны шаги США, которые для Путина являются действительно аргументом, вместе с другими глобальными субъектами.

Не стоит забывать о российских активах: все, что уже найдено, значительные средства, должны работать на защиту и восстановление Украины, ведь это справедливо.

Президент Украины поблагодарил Швецию за новый оборонный пакет на более чем $900 млн.

Хорошие результаты есть после встречи в формате Рамштайн – то, что касается, в частности, ПВО. По словам Зеленского, были доклады министра обороны Дениса Шмыгаля, который участвовал в Рамштайне. К осени Украина должна ускориться с системами ПВО Patriot.

