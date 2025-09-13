Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський дрон у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє румунський телеканал Antena 3 CNN ввечері у суботу, 13 вересня.

Що відомо про дрон РФ у Румунії

Зазначається, що два бойові літаки F-16 вилетіли з 86-ї авіабази в Фетешті о 18:05 для моніторингу ситуації в повітряному просторі Румунії на кордоні з Україною у зв’язку з російськими авіаударами по інфраструктурі на Дунаї.

У виданні повідомили, що о 18:12 було видано повідомлення RO-Alert для населення північної частини повіту Тулча, а о 18:23 літаки F-16 виявили безпілотник у повітряному просторі Румунії.

Російський дрон відстежували приблизно за 20 км на південний захід від Кілія-Веке, коли він зник з радарів.

Згодом сталося відомо про падіння уламків російського безпілотника у Кілії. Румунська армія підняла до повітря винищувачі F-16 для вирішення ситуації.

– Два літаки F-16 вже підняли в повітря з бази Борча для спостереження за тим, що відбувається в повітряному просторі Румунії, – зазначається у повідомленні Міністерства оборони.

Там зазначають, що згодом вирішать, як довго два літаки F-16 залишатимуться в повітрі. Спочатку в Румунії хочуть переконатися, що місцеве населення не є об’єктом атак Російської Федерації.

Зеленський про російський дрон у Румунії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що Румунія підіймала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі.

За його словами, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща залучила військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії.

Зеленський звернув увагу, що фактично весь день були російські дрони в різних регіонах України. Водночас БпЛА Росії у північних областях, фактично вздовж кордону з Білоруссю.

За попередньою інформацією, було використання повітряного простору Білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині.

– Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати, – наголосив Зеленський.

Саме тому треба діяти завжди превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначних воєнних загроз від тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших. Росія звикла та повинна відчути наслідки, переконаний президент України.

На думку Зеленського, потрібні санкції проти РФ, тарифи проти російської торгівлі, а також спільний захист. Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту.

Глава держави закликав не чекати десятків ударних дронів Shahed і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення.

Цей інцидент відбувся лише через три дні після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі.

Тоді прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом 19 російських дронів увійшли до повітряного простору країни, зокрема з території Білорусі.

Пізніше з’явилася інформація, що Росія оснастила дрони додатковими паливними баками перед порушенням неба Польщі, намагаючись таким чином збільшити їхню дальність польоту.

