Оперативное командование Вооруженных сил Польши под утро 10 сентября заявило о нарушении воздушного пространства страны российскими ударными дронами во время массированной атаки на Украину.

В Польше сбивали российские дроны

— Обратите внимание, что во время сегодняшнего нападения Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа дронов, — говорится в сообщении в соцсети Х.

Там подчеркнули, что продолжается операция по идентификации и нейтрализации объектов, в частности по приказу командующего Оперативным штабом ВС было применено вооружение, и сейчас соответствующие службы ищут сбитые цели.

— Подчеркиваем, что военная операция продолжается, и призываем оставаться дома. Наибольшая угроза существует для Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводств, — предупредили польские военные.

Сейчас смотрят

Они продолжат мониторить текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

Вскоре заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил , что президент и премьер-министр Республики Польша проинформированы о ситуации.

— Все службы в действии. Просим следовать сообщениям польской армии и полиции, — добавил он.

Еще около 00:40 Воздушные силы ВСУ сообщали о приближении вражеских ударных БпЛА с Волыни к государственной границе Украины.

Из-за этого Польша поднимала в воздух истребители F-16 и SAAB 340 (самолет ДРЛО).

Кроме того, закрывались аэропорты Жешув и Люблин из-за “незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.