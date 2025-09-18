Европейский Союз намерен ускорить процесс отказа от российского сжиженного природного газа после призыва президента США Дональда Трампа об ограничении покупки энергоносителей в РФ.

ЕС планирует ускорить отказ от газа РФ

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Европейская комиссия рассматривает возможность включения в 19-й пакет санкций против РФ положения о прекращении импорта всего российского СПГ до конца 2027 года.

В то же время Еврокомиссия планирует ускорить прекращение импорта сжиженного газа из РФ через корректировку плана RePowerEU, направленного на прекращение зависимости от российских энергоносителей.

Сейчас смотрят

Конкретную дату отказа от российского СПГ определят с учетом прогнозов, что во второй половине 2026 года на мировом рынке газа ожидается избыточное предложение, поэтому прекращение импорта из России почти не повлияет на ЕС.

Несмотря на существенное сокращение импорта российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в 2022 году, ЕС продолжает покупать российский сжиженный газ.

В последние недели президент США Дональд Трамп и представители администрации Белого дома все чаще говорят об отказе от российской нефти и газа как об условии усиления санкций против Москвы.

За первые шесть месяцев 2025 года Европейский Союз закупил у России сжиженного природного газа на сумму €4,5 млрд, что на 29% превышает показатель за тот же период в 2024 году.

В 2025 году Еврокомиссия вынесла на рассмотрение проект регламента, предусматривающий прекращение импорта российского СПГ до конца 2027 года. Сейчас документ рассматривают Европарламент и Совет ЕС.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.