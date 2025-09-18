Європейський Союз має наміри прискорити процес відмови від російського скрапленого природного газу після заклику президента США Дональда Трампа про обмеження купівлі енергоносіїв у РФ.

ЄС планує прискорити відмову від газу РФ

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, Європейська комісія розглядає можливість включення до 19 пакета санкцій проти РФ положення про припинення імпорту всього російського СПГ раніше кінця 2027 року.

Водночас Єврокомісія планує прискорити припинення імпорту скрапленого газу з РФ через коригування плану RePowerEU, спрямованого на припинення залежності від російських енергоносіїв.

Конкретну дату відмови від російського СПГ визначать з урахуванням прогнозів, що у другій половині 2026 року на світовому ринку газу очікується надлишкова пропозиція, тому припинення імпорту з Росії майже не вплине на ЄС.

Попри суттєве скорочення імпорту російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну в 2022 році, ЄС і далі купує російський скраплений газ.

Останніми тижнями президент США Дональд Трамп та представники адміністрації Білого дому дедалі частіше говорять про відмову від російських нафти та газу як про умову посилення санкцій проти Москви.

За перші шість місяців 2025 року Європейський Союз закупив у Росії скрапленого природного газу на суму €4,5 млрд, що на 29% перевищує показник за той же період у 2024 році.

У 2025 році Єврокомісія винесла на розгляд проєкт регламенту, що передбачає припинення імпорту російського СПГ до кінця 2027 року. Зараз документ розглядають Європарламент та Рада ЄС.

