Российская Федерация будет вынуждена прекратить полномасштабную войну против Украины, если снизятся цены на нефть. Тогда кремлевский диктатор Владимир Путин не будет иметь выбора, а выйдет из этой войны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп о снижении цен на нефть для прекращения войны

Глава Белого дома заявил, что готов принять больше мер против Москвы, но только когда страны Европы перестанут покупать российскую нефть.

— Я готов пойти на другие меры, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть в России. Если цена на нефть снизится, Россия, просто говоря, смирится, — утверждает Трамп.

По словам главы Белого дома, это вредит интересам США, поэтому он не может этого допустить.

Трамп подчеркнул, что США значительно увеличили добычу нефти и бурение, благодаря чему удалось повлиять на мировые цены. Он считает, что после снижения цен на нефть Россия якобы успокоится.

Президент США заявил, что если цена на нефть упадет, тогда у Путина не останется выбора, и он выйдет из этой войны.

По словам Трампа, он ввел санкции против Индии, чтобы заставить ее прекратить покупать нефть у России.

Источник : The Guardian

