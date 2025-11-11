Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште все же состоится, хотя и с задержкой.

Об этом он сказал в интервью венгерскому телеканалу ATV.

Орбан о предстоящей встрече Трампа и Путина

– Российско-американский саммит в Будапеште стоит на повестке дня, хотя и задерживается. То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а немного позже, – заявил Орбан.

По его словам, мирные переговоры с Москвой “застряли” на территориальном вопросе.

Орбан утверждает, что Россия якобы хочет сначала оккупировать всю Донецкую область, а затем договариваться о мире.

Венгерский премьер также упомянул так называемые Стамбульские договоренности 2022 года, повторив российский нарратив о том, что соглашение якобы “было близко к успеху”, но его якобы “сорвали англосаксы”.

В конце прошлой недели делегация из Будапешта во главе с Виктором Орбаном прибыла с визитом в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

После этого Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии от США об исключении страны из-под действия санкций против российских энергоносителей.

Ранее газета The Guardian писала, что Орбан посещал Белый дом с целью организовать встречу Трампа и Путина.

