Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті все ж відбудеться, хоча й із затримкою.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському телеканалу ATV.

Орбан про майбутню зустріч Трампа та Путіна

– Російсько-американський саміт у Будапешті є на порядку денному, хоча він і затримується. Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше, – заявив Орбан.

За його словами, мирні переговори з Москвою “застрягли” на територіальному питанні.

Зараз дивляться

Орбан стверджує, що Росія нібито хоче спершу має намір окупувати всю Донецьку область, а потім домовлятися про мир.

Угорський прем’єр також згадав так звані Стамбульські домовленості 2022 року, повторивши російський наратив про те, що угода нібито “була близькою до успіху”, але її нібито “зірвали англосакси”.

Наприкінці минулого тижня делегація з Будапешта на чолі з Віктором Орбаном прибула з візитом до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Після цього Орбан заявив, що Угорщина отримала гарантії від США щодо виключення країни з-під дії санкцій проти російських енергоносіїв.

Раніше газета The Guardian писала, що Орбан відвідував Білий дім з метою організувати зустріч Трампа та Путіна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.