Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович опроверг заявления со стороны Будапешта о якобы недостаточной мощности Адриатического трубопровода, которым управляет хорватская компания JANAF, для полного замещения Венгрией российской нефти.

Об этом сообщает хорватское издание Index.

Пленкович опроверг заявления Орбана

Пленкович раскритиковал венгерские власти и нефтеперерабатывающую компанию MOL за заявления о том, что хорватская компания JANAF якобы не выполняет свои обязательства перед Венгрией по поставкам нефти.

Сейчас смотрят

– Это абсолютно ложный нарратив венгерских властей и самой компании MOL, который полностью искажает факты и истину. Janaf имеет все возможности и мощности, чтобы доставлять всю необходимую сырую нефть даже на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии – это Сазгаломбатти – и на другой в Братиславе с более чем достаточной пропускной способностью, – сказал он.

Пленкович добавил, что в Хорватии общий транспортный потенциал сырой нефти превышает максимальные производственные мощности обоих этих нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии.

Хорватский премьер также выразил удивление тем, что «этот ложный нарратив находит определенное одобрение со стороны США», имея в виду отсрочку от санкций против российских нефтяных компаний для Будапешта.

Пленкович напомнил о ситуации с сербским нефтяным заводом NIS, который из-за американских санкций в настоящее время не имеет возможности получать нефть и для которого, в отличие от Венгрии, исключений уже не делают.

В конце прошлой недели делегация из Будапешта во главе с Виктором Орбаном прибыла с визитом в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

После этого Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии от США об исключении страны из-под действия санкций против российских энергоносителей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.