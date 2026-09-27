В субботу, 26 сентября, сотни тысяч людей заполнили центр Парижа, чтобы вместе с папой Львом принять участие в мессе под открытым небом.

Об этом пишет The Guardian.

Месса папы Льва в Париже собрала 700 тыс. человек

По оценкам Ватикана, в мессе приняли участие около 700 тыс. человек. Это примерно на 100 тыс. больше, чем количество тех, кто предварительно зарегистрировался на мероприятие.

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Площадь Согласия, где состоялось богослужение, имеет особое историческое значение для Франции. Во время Французской революции здесь проводили казни на гильотине, в частности после свержения монархии Людовика XVI.

Сегодня площадь является одним из символических мест Французской Республики, поэтому решение провести там масштабное религиозное мероприятие вызвало критику со стороны сторонников строгого соблюдения принципа отделения церкви от государства.

🚨 The Champs Elysee is completely FULL This is unbelievable The people have France have turned out in their hundreds of thousands to see Pope Leo XIV, the atmosphere is electric https://t.co/ebn52jHQbS — Catholic Arena (@CatholicArena) September 26, 2026

Во время проповеди папа Лев призвал католиков не скрывать свою веру и подчеркнул, что материальные блага не могут дать человеку истинного счастья.

– Только Бог может заполнить пустоту внутри нас, – сказал понтифик.

Папа также выразил надежду, что его визит будет способствовать укреплению католической общины во Франции.

Это первый официальный визит папы в страну за последние 18 лет. Поездка продлится четыре дня и охватит три французских города.

Париж усилил меры безопасности из-за мессы

Для проведения богослужения в центре Парижа создали масштабную зону безопасности длиной около 2,2 км – от площади Согласия до Триумфальной арки и далее.

Движение в этой части столицы перекрыли. Над центром города патрулировали вертолеты, а на крышах зданий разместили снайперов.

Всего для обеспечения безопасности было задействовано около 14,5 тыс. полицейских, жандармов, военных и пожарных.

Перед началом мессы папа Лев проехал по Елисейским полям в папамобиле. Люди вдоль маршрута выкрикивали его имя и махали флагами Франции и Ватикана.

В самом богослужении также приняли участие около 2,4 тыс. священников и диаконов и примерно 100 епископов.

После мессы участники мероприятия заявляли журналистам, что хотели публично продемонстрировать присутствие католической общины во Франции и подчеркнуть ценности мира, любви и веры.

Напомним, 6 сентября Папа Римский Лев XIV выразил надежду на скорейшее установление мира в Украине на фоне визитов специальных представителей президента США Дональда Трампа в Москву и Киев.

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