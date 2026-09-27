У суботу, 26 вересня, сотні тисяч людей заповнили центр Парижа, щоб разом із папою Левом взяти участь у месі просто неба.

Про це пише The Guardian.

Меса папи Лева у Парижі зібрала 700 тис. людей

За оцінками Ватикану, участь у месі взяли близько 700 тис. людей. Це приблизно на 100 тис. більше, ніж кількість тих, хто попередньо зареєструвався на захід.

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Площа Згоди, де відбулося богослужіння, має особливе історичне значення для Франції. Під час Французької революції тут проводили страти на гільйотині, зокрема після повалення монархії Людовика XVI.

🚨 The Champs Elysee is completely FULL This is unbelievable The people have France have turned out in their hundreds of thousands to see Pope Leo XIV, the atmosphere is electric https://t.co/ebn52jHQbS — Catholic Arena (@CatholicArena) September 26, 2026

Сьогодні площа є одним із символічних місць французької республіки, тому рішення провести там масштабну релігійну подію викликало критику прихильників жорсткого дотримання принципу відокремлення церкви від держави.

Під час проповіді папа Лев закликав католиків не приховувати своєї віри та наголосив, що матеріальні блага не можуть дати людині справжнього щастя.

– Лише Бог може заповнити порожнечу всередині нас, – сказав понтифік.

Папа також висловив сподівання, що його візит сприятиме зміцненню католицької спільноти у Франції.

Це перший офіційний візит папи до країни за останні 18 років. Поїздка триватиме чотири дні та охоплює три французькі міста.

Париж посилив заходи безпеки через месу

Для проведення богослужіння у центрі Парижа створили масштабну зону безпеки завдовжки близько 2,2 км – від площі Згоди до Тріумфальної арки та далі.

Рух у цій частині столиці перекрили. Над центром міста патрулювали вертольоти, а на дахах будівель розмістили снайперів.

Загалом для забезпечення безпеки залучили близько 14,5 тис. поліцейських, жандармів, військових та пожежників.

Перед початком меси папа Лев проїхав Єлисейськими полями у папамобілі. Люди вздовж маршруту вигукували його ім’я та махали прапорами Франції й Ватикану.

У самому богослужінні також взяли участь близько 2,4 тис. священників і дияконів та приблизно 100 єпископів.

Після меси учасники заходу заявляли журналістам, що хотіли публічно продемонструвати присутність католицької спільноти у Франції та наголосити на цінностях миру, любові й віри.

Нагадаємо, 6 вересня Папа Римський Лев XIV висловив сподівання на наближення миру для України на тлі візитів спецпредставників президента США Дональда Трампа до Москви та Києва.

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