В Барселоне произошло историческое событие для одного из самых известных храмов мира — базилики Саграда Фамилия.

Папа Римский Лев XIV освятил новую Башню Иисуса Христа, завершение которой стало одним из важнейших этапов в 144-летней истории строительства храма.

Торжества собрали около 120 тыс. человек. Празднование завершилось масштабным световым шоу и фейерверком, сообщает Euronews.

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Самая высокая церковь в мире

Новая Башня Иисуса Христа достигает 172,5 м в высоту и стала самой высокой среди всех шпилей базилики. После ее завершения Саграда Фамилия официально получила статус самой высокой церкви в мире.

Сейчас храм насчитывает 18 башен: 12 посвящены апостолам, четыре — евангелистам, одна — Деве Марии, а центральная и самая большая — Иисусу Христу.

Несмотря на завершение строительства главной башни, работы над базиликой продолжаются. Полностью сдать проект планируют в течение следующего десятилетия.

Месса с участием Папы и масштабное празднование

Церемонию возглавил Папа Лев XIV. Он отслужил специальную мессу по случаю столетия со дня смерти каталонского архитектора Антони Гауди, который посвятил созданию храма более 40 лет своей жизни.

На празднование прибыли король Филипп VI, королева Летисия Ортис и премьер-министр Педро Санчес. Из-за присутствия высокопоставленных лиц в центре Барселоны действовали усиленные меры безопасности.

После мессы понтифик вышел к верующим и освятил большой подсвеченный керамический крест, установленный на вершине новой башни.

Под аккомпанемент детского хора на фасадах храма развернулось масштабное световое шоу. Знаменитые витражи Саграда Фамилия засияли разноцветными оттенками, которые были видны даже снаружи. Завершили церемонию фейерверки, запущенные непосредственно с фасада базилики.

В своей проповеди Лев XIV назвал храм шедевром “камня, цвета и света” и отметил, что он является “символом единства и гармонии для всей Испании”.

Архитектурный символ Барселоны

Саграда Фамилия считается одним из самых выдающихся архитектурных памятников мира. Внутри храма массивные колонны напоминают стволы деревьев и создают впечатление каменного леса.

Особую роль в замысле Гауди играет свет. Витражи восточной стороны наполняют пространство синими и зелеными оттенками, тогда как западные — красными и оранжевыми красками во время заката.

За алтарем преобладают золотистые цвета, которые символизируют славу и божественность. Сам Гауди объяснял свое вдохновение простой фразой: “Природа — мой учитель”.

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