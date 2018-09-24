Зачем Кремлю “выборы” в ЛДНР

По так называемым законам квазигосударств срок полномочий нынешней власти всплывает этой осенью, и очередные выборы сепаратисты запланировали на 11 ноября. Но ситуация изменилась после августовской встречи президента России с канцлером Германии.

И сепаратисты отложили их на неопределенный срок. Но ликвидация Захарченко внесла свои коррективы. И в так называемых ЛДНР снова заговорили о выборах.

В результате место Захарченко занял представитель так называемой ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, знаток финансовой пирамиды МММ Денис Пушилин.

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Подобная рокировка нужна Кремлю, чтобы поменять запятнанных убийствами лидеров боевиков на гражданских персон. Ведь сейчас Кремль ведет игру – мирно верни бурные регионы Украине на своих условиях и убери санкций.

Но Пушилин, в отличие от погибшего Захарченко не имеет авторитета внутри квазигосударства, достаточной харизмы и даже псевдолегитимного статуса. Чтобы его закрепить Кремль и проведет выборы. Говорит экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

Но не все так просто. Нет уверенности, что выберут только тех, на кого покажет Москва. Война ГРУ, ФСБ, различных групп кремлевских кураторов Донбасса продолжается.

Вполне вероятно, что объявлены выборы ничто иное, как очередной шантаж Кремля. Которым он снова давит на Запад, и, вероятно, предлагает обмен.

Срок особого статуса для ОРДЛО сбегает в октябре. В Киеве обострились дискуссии, стоит ли его продлевать. Нет единства даже среди фракций коалиции.

Эксперты рассказывают об одном компромиссном сценарии, в том числе разрабатывают и кремлевские эксперты. Это международная переходная администрация на территории Донбасса, которая будет выполнять функцию передачи власти от московских марионеток Украины.

И здесь важен международный посредник, который устроит всех. А это сделать почти невозможно. Как бы там ни было, но эксперты в один голос утверждают, что Путин не пойдет на компромиссы к результатам президентских выборов в Украине.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ попытается влиять на результаты выборов в Украине в 2019 году.