Навіщо Кремлю “вибори” у ЛДНР

За так званими законами квазідержав термін повноважень нинішньої влади спливає цієї осені, і чергові вибори сепаратисти запланували на 11 листопада. Але ситуація змінилась після серпневої зустрічі президента Росії з Канцлером Німеччини.

І сепаратисти відклали їх на невизначений термін. Але ліквідація Захарченка внесла свої корективи. І у так званих ЛДНР знову заговорили про вибори.

В результаті місце Захарченка посів представник так званої ДНР на переговорах трьохсторонньої контактної групи у Мінську, знавець фінансової піраміди МММ Денис Пушилін.

Читайте: ЄС засудив плани бойовиків провести “вибори” в “ЛДНР”

Подібна рокіровка потрібна Кремлю, щоб поміняти заплямованих вбивствами лідерів бойовиків на цивільних персон. Адже нині Кремль веде гру – мирно поверни буремні регіони в Україну на своїх умовах і позбудься санкцій.

Але Пушилін, на відміну від загиблого Захарченка не має авторитету всередині квазідержави, достатньої харизми і навіть псевдолегітимного статусу. Щоб його закріпити Кремль і проведе вибори. Каже екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Але не все так просто. Немає впевненості, що виберуть лише тих, на кого покаже Москва. Війна ГРУ, ФСБ, різних груп кремлівських кураторів Донбасу триває.

Цілком ймовірно, що оголошені вибори ніщо інше як черговий шантаж Кремля. Яким він знову тисне на Захід, і, ймовірно, пропонує обмін.

Термін особливого статусу для ОРДЛО збігає у жовтні. У Києві загострилися дискусії, чи варто його подовжувати. Немає єдності навіть серед фракцій коаліції.

Експерти розповідають про один компромісний сценарій, який у тому числі розробляють і кремлівські експерти. Це міжнародна перехідна адміністрація на території Донбасу, яка виконуватиме функцію передачі влади від московських маріонеток Україні.

І тут важливий міжнародний посередник, який влаштує усіх. А це зробити майже неможливо. Як би там не було, але експерти в один голос твердять, що Путін не піде на жодні компроміси до результатів президентських виборів в Україні.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РФ спробує впливати на результати виборів в Україні в 2019 році.